Dois homens são presos pela PM em Jaicós por furto e violência doméstica

Dois homens, identificados como Leandro e Natal, foram presos esta semana pela Polícia Militar na cidade de Jaicós, suspeitos pela prática dos crimes distintos, furto e violência doméstica. A informação foi repassada pelo comandante da 3ª Companhia de PM, tenente Ricarte, em entrevista ao portal Cidades na Net na tarde desta sexta-feira, 14.

A primeira prisão ocorreu nesta quinta-feira, 13, por uma equipe de moto patrulhamento que realizava rondas no bairro Serranópolis, próximo ao local onde está instalado o parque de diversões, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da Comarca de Jaicós, Dr. Franco Morette.

Leandro foi indiciado na Delegacia de Polícia Civil pela participação no arrombamento e furto a uma residência na cidade de Jaicós, de onde foram levados objetos como uma televisão, receptor de parabólica, botijão de gás, dentre outros.

O crime ocorreu meses atrás, durante a noite. A PM realizou diligências e, no dia seguinte, conseguiu identificar os dois suspeitos e apreender um dos envolvidos, um menor de idade, que delatou a identidade do segundo envolvido, o Leandro. Este, no entanto, conseguiu fugir, e depois de um período desaparecido, voltou à cidade de Jaicós e foi capturado.

A outra prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (14), nas mediações do bairro Nossa Senhora das Mercês. O homem capturado foi identificado por Natal Francisco da Silva, suspeito de violência doméstica contra a companheira.

Segundo relatou o tenente Ricarte, as diligências iniciaram na noite de quinta-feira, 13, depois que a Polícia Militar recebeu a denúncia de que Natal teria ameaçado a companheira com uma arma branca, tipo faca. Uma equipe da PM foi até o local, mas o suspeito fugiu.

Na manhã desta sexta-feira, 14, a vítima, que não teve o nome revelado, registrou ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e informou que o companheiro havia retornado para o bairro onde o casal reside e feito novas ameaças. A Polícia Militar realizou novas buscas e conseguiu capturar o suspeito. Segundo o oficial da PM, Natal resistiu à prisão e tentou fugir pulando muros de outras residências, mas foi capturado.

Leandro e Natal foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós para as providências cabíveis.

