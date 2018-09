Dólar opera em queda à espera de novas pesquisas eleitorais

O dólar opera em queda nesta segunda-feira (10), abaixo do patamar de R$ 4,10, de olho do cenário político e à espera de novas pesquisas eleitorais. Às 9h37, a moeda norte-americana caía 0,30%, negociada a R$ 4,0842 na venda. Na mínima do dia até o momento chegou a R$ 4,0533.

Na quinta-feira (6), último pregão, o dólar fechou em queda de 1,11%, a R$ 4,0966. Já no ano, tem valorização de cerca de 23%.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 10,9 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de outubro, no total de US$ 9,801bilhões. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.

Novo patamar e perspectivas

A recente disparada do dólar, que voltou a romper a barreira dos R$ 4 após 2 anos e meio, acontece em meio às incertezas sobre o cenário eleitoral e também ao cenário externo mais turbulento, o que faz aumentar a procura por proteção em dólar.

Investidores têm comprado dólares em resposta a pesquisas que mostram intenção de voto mais baixa para candidatos considerados mais pró-mercado e comprometidos com a agenda de reformas e ajuste das contas públicas.

As incertezas e o nervosismo geram maior demanda por proteção em dólar, o que pressiona a cotação da moeda. Importadores, empresas com dívidas em dólar e turistas preocupados passam a comprar mais dólares também e contribuem para elevar o preço da moeda norte-americana.

Outro fator que pressiona o câmbio é a elevação das taxas básicas de juros nas economias avançadas como Estados Unidos e União Europeia, o que incentiva a retirada de dólares dos países emergentes. O mercado tem monitorado ainda a guerra comercial entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais e a crise em países como Argentina e Turquia.

A visão dos analistas é de que o nervosismo tende a continuar até achar um novo piso ou até que se tenha uma maior definição da corrida eleitoral.

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 ficou estável em R$ 3,80, segundo boletim Focus divulgado na segunda-feira (10) pelo Banco Central. Para o fechamento de 2019, permaneceu inalterada em R$ 3,70 por dólar.