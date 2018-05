Dom Expedito Lopes recebe viatura 0km para Polícia Militar

O município de Dom Expedito Lopes recebeu na última sexta-feira (4) uma viatura Mitsubishi L200 diesel 4×4, totalmente equipada, para desempenhar suas funções no município. O veículo foi adquirido com muito empenho da administração municipal, o prefeito Valmir Barbosa com apoio de alguns colaboradores da gestão municipal e da Polícia Militar.

O prefeito Valmir Barbosa, recebeu as chaves do veículo do Capitão Elias Representando a Corporação Militar e repassou ao comandante do GPM do município o Cabo Altamar.

A solenidade aconteceu na Câmara de Vereados do município e contou com a presença de autoridades locais:

Prefeito Municipal Valmir Barbosa. Capitão da PM Elias, Comandante do GPM local CB Altamar e policiais que fazem a segurança do município. Vereadores: Luiz Quinor, Vereador Joaquim do PT, e o vereador presidente da câmara. Primeira Dama Valdiva Moura, Secretários: de Obras Waguim, Administração Francival, Governo Marcídio, Educação Edson Carlos, Assistencia Social Matsuzuki, Suplente de Vereador Agenor Sousa, Advogado Dr. Evaristo, Presidente de Licitação Josiel Moura do Vale e o Dep Estadual Bsá Filho.

Texto: Josely Ecologista

Edição: Romário Mendes