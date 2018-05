Donos de trailers buscam apoio da OAB de Picos

Os donos de trailers que trabalham nas Praças Félix Pacheco e Josino Ferreira estão firmes no seu intento de continuar ocupando esses espaços onde retiram o seu sustento. Para tano, buscaram o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subsecção de Picos. Em reunião realizada na sede da ordem na tarde da segunda-feira, 14, foram apontadas alternativas para que os pequenos comerciantes não sejam deslocados para a Av. Beira Rio, como pretende a prefeitura.

Os donos de trailers têm convivido com a possibilidade de serem removidos das praças desde março desse ano. Alguns desses estabelecimentos chegaram a ser embargados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM), mas o embargo foi retirado temporariamente. Já no dia 02 de maio o secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Ânderson, convidou os donos de trailers para uma reunião na prefeitura onde informou que a mudança era inevitável e aconteceria nos próximos dias.

O comerciante Eurípedes Parreira, o Pepeu, pessoa que liderou a iniciativa da permanência nas praças, disse ter recorrido a OAB para que ele e os seus colegas de trabalho fossem ouvidos. Ele afirmou que tomou conhecimento nessa reunião que a desocupação das praças não foi uma determinação do Ministério Público Estadual (MPE), como lhe foi informado. O MPE recomendou apenas a desocupação de áreas da Zona Azul onde há veículos estacionados permanentemente.

Pepeu pediu mais tempo ao invés de simplesmente retirarem os trailers e deslocarem para a Av. Beira Rio onde todos eles entendem que não há fluxo de pessoas. “Daqui a pouco, mais alguns anos, a prefeitura pode desenvolver e apresentar um grande projeto para resolver essa questão dos ambulantes e trailers nas praças, e todo mundo ganhará com isso”, declarou.

O presidente da OAB, Frank Bezerra, informou que a ordem intermediará o contato dos donos dos trailers com a prefeitura para que haja mais debate em torno das mudanças. Ele sugeriu uma audiência pública onde todos possam ser ouvidos.

“Estamos identificando várias alternativas para a revitalização das praças sem a retirada dos trailers, ou que se revitalizasse, mas que houvesse um espaço para que essas pessoas pudessem trabalhar, pois tudo indica que o lugar para onde serão retirados, e foi repassado por eles, é um lugar ermo, um local que não é adequado, pois não há fluxo de carros e pessoas para dar a renda que eles têm hoje”, comentou.

Frank Bezerra disse que o ideal seria o diálogo entre todas as partes para evitar que o problema seja levado até as vias judiciais. “A OAB seria a mediadora nesse caso”, declarou.

