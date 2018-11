Dr. Pessoa entra com medida protetiva contra ex-esposa por agressão

O deputado estadual Dr. Pessoa (SD) entrou com uma medida protetiva contra sua ex-esposa, Maria Auricélia de Sousa. De acordo com a decisão judicial, a mulher está proibida de se aproximar do limite mínimo 500m de Dr. Pessoa, além de não poder se comunicar com seus familiares. A ex-companheira também está proibida de entrar na residência onde o médico vive atualmente.

Segundo consta nos autos do inquérito, o deputado teria sido ameaçado, humilhado e menosprezado por Maria, “Fato estes que demonstram que não existe mais respeito entre a representada e o idoso vítima”, relata o documento. O inquérito revela ainda que o deputado teria sido agredido fisicamente pela ex-mulher e que por isso teme por sua integridade física. Maria Auricélia de Sousa está grávida e segundo a denúncia, o fato da criança ser filho de outro homem estaria fazendo com que a vítima fique com estado psicológico abalado.

De acordo com a ação judicial, Dr. Pessoa teria saído de casa por conta das supostas brigas, humilhações e ameaças sofridas, mas Maria continuou na residência. A decisão obriga a mulher a se retirar da casa, para que o deputado possa retornar. O documento diz que por ser idoso, Dr. Pessoa tem o “direito a ser tratado com dignidade e respeito, direito à moradia digna, de não sofrer nenhuma ofensa a sua integridade física, psicológica e moral, não sendo obrigado a suportar desrespeitos, humilhações e agressividades, conforme dispõe o art. 10 parágrafos 2º e 3º c/c art. 37 do Estatuto do Idoso”.

O Portal O Dia entrou em contanto com o deputado que informou estar fora do Estado realizando exames médicos e que só retorna ao Piauí na próxima semana. Quanto ao caso, Dr. Pessoa não quis comentar sobre o assunto. A reportagem não conseguiu contato com Maria Auricélia de Sousa.

