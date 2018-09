Duas menores sofrem tentativa de estupro em Dom Expedito Lopes

Na noite do último sábado (22 de setembro) duas menores com idade de 13 e 15 anos sofreram uma tentativa de estupro coletivo no município de Dom Expedito Lopes. As vítimas chegaram a ser espancadas pelo agressor e receberam atendimento médico.

Segundo informações do comandante do Grupamento de Polícia Militar de Dom Expedito Lopes, Cabo Altamar, as garotas estavam num morro, ponto turístico da cidade, quando o suposto agressor identificado apenas como “Marcos Vinícius”, utilizando uma máscara preta no rosto atacou as menores.

“As meninas foram ouvidas e explicaram o fato. Realizamos ainda diligências para localizar o suspeito, mas passado o flagrante não conseguimos lograr êxito na prisão”, afirmou o comandante.

As informações ainda dão conta que as vítimas resistiram à ação e foram espancadas, apresentando várias lesões pelo corpo.

“As meninas conseguiram se soltar do suspeito e correram no mato até conseguirem chegar às suas residências”, informou o cabo Altamar.

A reportagem do Folha Atual ainda conseguiu contato com a conselheira tutelar, Maria Isabel Feitosa, que acompanha o caso. A mesma explicou que familiares acionaram o órgão e ao se dirigirem à residência das menores, estas estavam muito abaladas.

“Encontramos as meninas com os cabelos todo bagunçados, roupas rasgadas, todas sujas e chorando muito”, afirmou a conselheira.

Diante do crime, Maria Isabel explicou que na assistência do Conselho Tutelar as menores foram levadas para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Picos, onde prestaram depoimento e registraram o Boletim de Ocorrência. As vítimas ainda receberam atendimento médico.

Sobre a conclusão do caso, a conselheira informou que aguarda-se a conclusão do laudo de conjunção carnal que comprovará se houve a consumação do ato sexual.

Fonte: Folha Atual