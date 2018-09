Duas pessoas morrem soterradas em olaria no interior do Piauí

Na tarde desta segunda feira, dia 17 de setembro, por volta das 15h30min, pelo menos duas pessoas morreram soterradas em uma olaria, próximo a localidade Corrente municipio de Pedro II Piauí.

As informações é de que as estruturas de um dos fornos caio sobre as duas pessoas, uma identificada como Antonio Eliézio Barbosa de Sousa e o outro apenas como Sirley. Logo após o incidente, os populares acionaram o SAMU, que compareceu ao local e trouxe um dos corpos para o Hospital Josefina Getirana em Pedro II e o outro ficou ainda soterrado.

De acordo com informações de familiares, Antonio Eliézio é da localidade Riacho da Lapa, município de Ipueiras no estado do Ceará.

Até o fechamento dessa matéria, a informação era de que um dos corpos estava no Hospital Josefina Getirana Neta e o outro ainda estava soterrado no local do incidente, onde populares tentavam retirá lo.

Fonte: Imperial FM

