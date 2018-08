Dupla arromba loja no centro de Picos e levam roupas e dinheiro

Mais um estabelecimento comercial em Picos voltou a ser alvo de criminosos. Uma loja de roupas masculinas, localizada na Rua São José, Centro da cidade, foi invadida na madrugada desta terça-feira, 21.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação da dupla, que subiu no telhado pelo poste, arrombou o teto e forro, daí então tiveram acesso ao interior da loja.

Os dois homens, que aparentam ter entre 18 e 26 anos. As imagens mostram que a dupla escolhe e prova com tranquilidade as peças.

“No caixa tinha a quantia de R$ 270,00, mas eles só levaram os R$ 70,00, pois o resto do dinheiro estava em notas de R$ 2,00. Enquanto estavam no interior da loja, realizaram um verdadeiro vandalismo, quebraram e bagunçaram tudo”, explicou o proprietário da loja, Vann Silva.

A dupla ficou cerca de sete minutos no interior do estabelecimento, após escolher as peças de roupas, escalaram o teto e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu as imagens das câmeras de segurança. Passado o flagrante o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Picos 40 Graus

