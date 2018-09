Dupla é condenada por matar homem a facadas na BR-020, em Pio IX

Dois homens identificados como Francisco Adailton de Sousa Reis e José Ailton dos Reis foram condenados, às penas de 25 anos, dez meses e quatro dias de reclusão em regime fechado e 14 anos e três meses de reclusão, em regime fechado, em julgamento realizado na Comarca de Pio IX na última terça-feira, 28 de agosto, por um homicídio ocorrido em 2011.

A atuação do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri (GAEJ), representado pelo promotor de Justiça Márcio Giorgi Carcará Rocha, teve atuação decisiva na condenação dos réus.

Os dois foram condenados por homicídio qualificado por motivo fútil e utilizando-se do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121 §2º, II e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e utilizando-se do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigos 121 §2º, II e IV c.c 14, II, todos do Código Penal)

O crime

No dia 12 de junho de 2011, por volta das 20h, nas proximidades do “Bar do Burrego”, situado no Km 430, da BR-020, município de Pio IX, os dois assassinaram Francisco Antônio de Araújo com golpes de fac) e de instrumento contundente, após uma discussão.

Meio Norte