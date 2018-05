Dupla invade residência e furta moto em Picos

Uma moto modelo Yamaha, Ybr 125 Factor K, 2010 de cor preta e placa 7175 de Picos, foi furtada na tarde desta segunda feira (21), na rua Presidente Castelo Branco no bairro Junco. Segundo seu proprietário, o técnico em eletricidade Carlos Herbert, o veículo estava dentro da área da residência com a chave no contato, enquanto ele sua família se encontravam nas outras dependências do imóvel.

Ainda de acordo com a vítima, um vizinho presenciou dois rapazes de estatura mediana nas imediações. Sendo que um deles removeu o portão, que no momento estava destrancado e retirou o veículo. A polícia foi acionada, mas até o fechamento dessa matéria não tinha pista da dupla responsável pelo crime.

Quem tiver informações sobre a moto e seu paradeiro pode entrar em contato através do telefone 9 99182842.

