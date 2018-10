Dupla rouba motocicleta na estrada que dá acesso ao bairro Aroeiras do Matadouro

Dois homens armados roubaram, na noite dessa quarta-feira (24), por volta das 20h10, uma motocicleta modelo FAN 160, de cor prata e placa PIN 4156. O crime ocorreu na estrada que dá acesso ao bairro Aroeiras do Matadouro, em Picos.

Segundo informações do proprietário do veículo, os bandidos lhe renderam com um revólver e levaram a motocicleta.

A vítima informou ainda que a dupla roubou também o seu aparelho celular modelo J5 Prime Samsung.

Quem tiver alguma informação sobre a localização da motocicleta entrar contato com a Polícia Militar ou pelo número 9 9912-6181.

