Durante assalto no bairro São José, mulher é agredida por assaltante

Um vídeo que circula nas redes sociais, extraído de imagens de câmeras de segurança de uma residência, mostra um assalto ocorrido na Rua Luís Nunes, no bairro São José, por volta das 17h52min, da última terça-feira (23). E o que chama a atenção nesse roubo é a brutalidade com que o assaltante ataca a vítima, uma idosa.

Nas imagens que a nossa reportagem teve acesso aparece um veículo Ecosport, de cor branca, sendo estacionado em frente a uma casa próxima a Unidade Escolar Petrônio Portela. Em seguida duas mulheres carregando bolsas dessem e passam a retirar várias sacolas de dentro do carro.

Nesse momento o suspeito passa no sentido do bairro Morada do Sol em uma moto CG, de cor vermelha, e observa as mulheres. Dez segundos depois ele volta aparecer nas imagens só que trafegando no sentido contrário.

Ao se aproximar das vítimas o assaltante diminuí a velocidade da moto e puxa bruscamente a bolsa que estava com a idosa. Com a puxada brusca a mulher foi arremessada violentamente contra o asfalto.

Na sequência o criminoso (que estava de capacete de cor preta, camiseta na cor verde e calção jeans claro) foge na direção do Hospital Regional Justino Luz. Já a vítima é socorrida pela outra mulher que a acompanhava.

As primeiras informações dão conta de que a idosa jogada no chão pelo assaltante é mãe do empresário Eduardo Veículos. A polícia espera identificar o criminoso através das imagens captadas pela câmera de segurança.

