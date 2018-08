Duzentos mil depois, ‘Shopping do Povo’ segue sendo dúvida em Picos

Não é nenhuma novidade no município de Picos que o Shopping do Povo ainda não “pegou”, um mês e meio após a sua inauguração.

Apesar do espaço amplo, confortável, com boxes padronizados e uma diversidade de produtos, os permissionários reclamam que falta o principal, ou seja, clientes para consumir as mercadorias.

Com as vendas baixíssimas alguns ambulantes inclusive já retornaram as calçadas e praças do Centro de Picos, mesmo com uma multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estipulada pela Secretaria Municipal do Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, para quem retornar as ruas.

Com o objetivo de aumentar o fluxo de pessoas no Shopping do Povo a administração municipal lançou a promoção “compra premiada”, que sorteará prêmios para os consumidores, e em breve a Prefeitura também disponibilizará Internet grátis no espaço.

Mas, enquanto o sucesso do local segue sendo uma incógnita, a certeza que se tem em relação ao empreendimento é que município tem investido dinheiro público no local.

No último dia 10 agosto completou 20 meses que o espaço foi alugado para receber os camelôs que ocupavam as ruas do Centro, sendo que por 18 meses esteve fechado ou passando por reforma.

Pela locação dos galpões, o Palácio Coelho Rodrigues desembolsa a quantia mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, caso esteja cumprindo o compromisso em dia, a Prefeitura de Picos já gastou até agora a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com o aluguel do prédio.

O contrato de locação firmado sem licitação com a proprietária do imóvel, Vandira Rêgo Martins de Deus, foi assinado no dia 10 de janeiro de 2017.

O mesmo tem vigência de 48 meses e se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2020.

Como ainda restam 28 meses de contrato, ao término da locação a Prefeitura de Picos terá gasto o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) com o aluguel do Shopping do Povo.

Os recursos para o pagamento dessa despesa são oriundos do FPM, IPVA, ICMS, Arrecadação e Outras Receitas Próprias.

O Extrato de Contrato, assinado pelo ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Glauber Jonnye Silva, bem como o Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação, assinado pelo secretário do Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Anderson de Alencar Coelho, foram publicados na Página 216, da Edição do Diário Oficial dos Municípios do dia 02 de fevereiro de 2017.

O Shopping do Povo fica localizado em um galpão no Centro de Picos com entradas e saídas para as Ruas Monsenhor Hipólito e São Francisco, além da Avenida Beira Rio.

Fonte: Portal O Povo

A notícia Duzentos mil depois, ‘Shopping do Povo’ segue sendo dúvida em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.