O evento será um show exclusivo do cantor Cirillo Vaz para celebrar a boemia ao som da música mais popular do nosso país: o Bregão; e também marca a reinauguração do novo espaço do Nozuki Sushi Bar localizado no posto Total no Centro de Picos-PI.

Uma super banda comandará a festa com um repertório de clássicos da música brega autêntica.

Cirillo Vaz, que tem se destacado no cenário pop rock da cidade, ressalva que o brega autêntico é outro estilo musical de sua apreciação e que esse vento é também um presente para os demais apreciadores do seu trabalho que não curtem o rock de fato.

Duas participações especiais estão confirmadas: o canto Wilson Seixas e cantora Talyane Lavor.

O evento conta com o apoio de várias empresas de diversos seguimentos comerciais da cidade, entre elas: Retífica Brasil, Leila Noivas, TecnoGraf, Planeta Xérox, Clínicas Denttali, Associação Cultural Solon Reis, LG Engenharia, Portal Riachãonet, Kildary Home Center, Faculdade R.Sá, Moto Moura e Supermercado São Lucas.

A notícia É Hoje a Noite do Brega!!! apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.