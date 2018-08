Eleições 2018: Pesquisa BrVox aponta liderança de Wellington Dias com 42% das intenções de votos

O 180graus divulga nesta quinta-feira (16/08), números da nova pesquisa BrVox, com intenção de voto para governo do Estado. A primeira realizada pelo instituto após a definição dos candidatos em convenção. Levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, em 52 municípios piauienses.

No levantamento estimulado, o governador Wellington Dias (PT), candidato à reeleição, com 42,58% das intenções de voto. Dr. Pessoa (SD), que acabou desistindo da disputa ao senado e entrando na corrida pelo comando do Palácio de Karnak, soma 11,42%. Luciano Nunes (PSDB), ficou em terceiro, com 7,58%, seguido de Elmano Férrer (Podemos), com 4,58%.

Seguem o jornalista Fábio Sérvio (PSL) com 1,17%, o jurista Valter Alencar (PSC) com 1%, Lourdes Melo (PCO) com 0,92%, Sueli Rodrigues (PSOL) com 0,50%, Romualdo Seno (DC) com 0,33% e Luciane Santos (PSTU) com 0,17%.

Indecisos foram 13,92%, e os que responderam Nenhum/Nulo/Branco, 15,83%.

No cenário espontâneo, Wellington Dias foi citado por 25%. Já Dr. Pessoa foi apontado como intenção de voto por 5,42%. Luciano Nunes aparece com 3,53%, e Elmano Férrer com 2,33%. Fábio Sérvio pontuou em 0,83%. Citados ainda Lourdes Melo (0,33%), Heráclito Fortes (0,17%), Valter Alencar (0,17%) e Luciane Santos (0,08%). 50,33% não souberam ou não opinaram, e 11,75% respondeu nenhum.

A pesquisa BrVox está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número PI-07024/2018. Tem margem de erro de 2,83%, e nível de confiança de 95%.

Fonte: 180 Graus

