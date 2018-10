Eleitor cola a tecla 7 de urna em Massapê do Piauí

Em entrevista coletiva no inicio da noite de domingo (28), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), desembargador Sebastião Ribeiro Martins informou que ocorreu um caso inusitado em Massapê do Piauí quando um eleitor colou a tecla 7 da urna eletrônica para evitar que os outros eleitores votassem no candidato do PSL à presidência da república, Jair Bolsonaro.

Segundo ele, o eleitor quando for identificado vai responder por crime eleitoral e a polícia federal vai investigar que é o responsável. A urna foi isolada e substituída. “O eleitor desrespeitou o artigo 72 da Lei Eleitoral que prevê cinco anos de prisão. A Polícia Federal já sabe quem é o eleitor”, falou.

O desembargador informou ainda que em Lagoa Alegre, localidade do município de União faltou energia elétrica em três seções, mas foi colocado bateria.

O procurador regional eleitoral Patricio Noé Fonseca, disse que foram presos cinco eleitores por quebra de sigilo do voto ao tentar fazer selfie na urna eletrônica, sendo que três no município de Parnaíba e dois em Esperantina. Foi preso também um homem em Francinopolis por estar bêbado e tumultuando a zona eleitoral.

De acordo com o balaço do TRE-PI, foram 52 urnas substituídas no Piauí.

