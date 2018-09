Eletrobras realiza cortes em; Marcolândia, Alegrete, Fronteiras e São Julião.

A Eletrobras Distribuição Piauí prossegue com operação de corte no interior do estado. As ações segundo a empresa, visa combater à inadimplência e melhorar a arrecadação de receitas da Empresa.

Nesta semana, as operações estão sendo desenvolvidas na região Sudeste do Estado. Os alvos serão unidades consumidoras que estejam em atraso com a Distribuidora há, no mínimo, 45 dias.

A Distribuidora está intensificando as ações de combate à inadimplência nos Municípios de Simões, Marcolândia, Caldeirão Grande, Alegrete, Fronteiras e São Julião, onde planeja executar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 740 unidades consumidoras, cuja dívida soma R$ 401.165,00.

O consumidor que desejar negociar com a Eletrobras as contas em atraso, deve dirigir-se a uma agência de atendimento ou ligar para o 0800 086 0800. Lembrando que a Distribuidora dispõe de um novo posto de atendimento em Teresina, inaugurado na semana passada, na Alameda Parnaíba, 2021, sala D, praça do Marquês. Clique no link abaixo e veja a localização de todas as agências.