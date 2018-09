Em 2018, quase 60 consumidores já foram presos por furto de energia no Piauí

Cerca de 60 consumidores foram indiciados por furto de energia este ano no Piauí. O número é praticamente o mesmo de todas as prisões efetuadas pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), no ano passado, que totalizaram 70 em todo o Estado. O gerente do departamento de medição e combate às perdas da Eletrobras, Denis Alfredo, diz que a empresa conseguiu recuperar mais de R$ 54 milhões com as prisões em 2018.

“Ao longo de todo o ano já foram cerca de 60 prisões realizadas pelo Greco. Esse é um número bastante elevado. Temos intensificado essas ações. Para se ter uma comparação com o ano anterior inteiro foram 70 prisões por furto de energia em todo o Estado do Piauí”, disse Denis Alfredo.

Somente na semana passada, quatro consumidores foram presos em Teresina e Parnaíba e, em um único condomínio fechado na região do bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina, foram recolhidos 30 medidores de energia.

“Esses medidores possuem indícios de fraudes, foram recolhidos, estão sendo encaminhados para um laboratório acreditado pelo Inmetro. Todos os procedimentos são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, a partir do momento que for constatado que de fato houve adulteração, será calculado o consumo não registrado que será cobrado dos consumidores responsáveis, a partir de um processo administrativo que já foi aberto”, alerta Denis Alfredo.

Ele destaca a importância das operações que resultaram na recuperação de R$ 54, 5 milhões. “Essas operações são muito importantes pois visam dar visibilidade necessária a essa prática que é um crime, mas em nossa sociedade ainda é tratada como natural, como algo tolerável e isso não pode acontecer”, reitera o gerente.

Os consumidores flagrados por furto de energia estão sujeitos a pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Se constatado fraude no medidor de energia, o furto será qualificado, a pena passa de 2 a 8 anos de prisão e não caberá fiança.

Além do Greco, 120 equipes da Eletrobras fazem fiscalizações em todo o Estado. “A meta é chegar a cerca de 180 mil inspeções que é mais do que fizemos no ano passado e nós continuaremos com essa ações”, finaliza O gerente do departamento de medição e combate às perdas da Eletrobras Piauí.

Fonte: Cidade Verde

