Em Alegrete do PI, Márcio Alencar comemora votação de seus candidatos com a população de Malhada Alta; fotos

O prefeito de Alegrete do Piauí, Márcio Willian Maia Alencar, o Marcinho – (PT) e seu grupo político, comemoraram a vitória dos seus candidatos a deputado estadual, deputada federal, senadores e governador do Piauí, nas eleições de 2018, com a população de Malhada Alta, povoado que fica localizado a 8 km da sede do município.

Uma grande festa ofertada pelo gestor reuniu centenas de pessoas e lideranças políticas do município. O ato aconteceu na noite desta sexta-feira, 26, no campo central do povoado.

_Votação:

No município, os candidatos apoiados pelo grupo do prefeito Márcio Alencar, obtiveram uma expressiva votação. Os parlamentares registraram uma histórica diferença de votos em relação aos opositores, demonstrando que a administração alegretense tem liderança e compromisso com o trabalho e prima pelo bem comum ao todo povo de Alegrete.

No total de votos para a deputada federal, Rejane Dias, foram 1796 (52,95 %); para o deputado estadual, Fernando Monteiro, foram 1445 votos (42,79 %); os senadores, Ciro Nogueira, obteve 2346 votos (38,02%) e Marcelo Castro – 1831 (29,67%); para governador Wellington Dias, obteve 1856 (58,79%). Todos eleitos e reeleitos no primeiro turno.

_Discursos:

Em seu discurso de agradecimentos para o povo de Malhada Alta e da região no entorno que ajudaram nesta expressiva votação, o prefeito Márcio falou de reconhecimento.

“Temos vários motivos para comemorar. O trabalho e o compromisso que temos com o povo de Alegrete geram bons frutos e o resultado está ai. Prometi este evento e estamos aqui para agradecer a todos que atenderam nosso pedido e nos deram mais um voto de confiança. Demos uma excelente votação. Elegemos quem nos representa quem vive ajudando o município e temos muito orgulho de ser representados por pessoas que olham para o nosso município e com certeza virá muito mais para o nosso povo. Dias melhores virão. Obrigada Malhada Alta e região”.

Márcio declarou apoio ao presidenciável Fernando Haddad – (PT). “Precisamos votar num homem que representa um grande projeto de Brasil. E este candidato é Fernando Haddad”, disse afirmando que as eleições passaram, mas a sua gestão continua dia – a dia ajudando as pessoas. “As portas da minha casa continuam abertas. Nosso lema é cuidar do povo. Vocês moram no meu coração. Podem contar comigo sempre. Eu nasci para fazer política e para ajudar o próximo”, concluiu.

A primeira – dama Andrea Sousa, participou do evento e fez questão de abraçar um a um dos presentes. “Quero agradecer a todo povo de Alegrete pelo reconhecimento, pela votação que nos deram. Especialmente aqui ao povo de Malhada Alta e região. Em nome da minha amiga Dalvinha, que passa por problemas de saúde e mesmo assim foi votar nos nossos candidatos, eu agradeço novamente a todos”, disse.

A agricultora, Dalvinha se emocionou ao falar da gratidão pelo grupo que atualmente governa o município. “É um povo que merece nosso apoio e por isto que o seguimos e votamos nos seus candidatos”, comentou.

Além da participação do prefeito Márcio Alencar da primeira-dama Andrea, o evento contou com a presença dos vereadores Constâncio Ramos-PP, Erasmo Araújo-PSC, Firmino do Pedro – PSD, Mateus Vicente – PRP e Lucemberg Alencar – PT, dos suplentes de vereadores, Chico do Viturino, Neném do Lourenço, Regina Alencar, Caitana Oliveira, Léo Costa, Acácio Alves, Chiquinho do Dão, além de secretários e centenas de simpatizantes.

A festa foi animada pelo cantor Felipe Nogueira.

