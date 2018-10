Em confronto com a PM, suspeitos de estouro a caixa eletrônico são mortos

Todo material apreendido pela polícia foi encaminhado à Delegacia Regional de Floriano. A PM realiza buscas em área de matagal da zona Rural de Floriano com o objetivo de encontrar três suspeitos que ainda estão escondidos.

A polícia ainda não tem a identificação dos suspeitos mortos durante o confronto com os policiais.

O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, coronel Inaldo Barros, informou ao Cidadeverde.com que há pouco dois suspeitos de participar do estouro ao caixa eletrônico foram mortos.

A polícia encontrou os suspeitos do crime em uma chácara localizada no povoado Pequi, na zona Rural de Floriano. De acordo com o comandante, eles trocaram tiros com a PM e foram atingidos. Nenhum policial ficou ferido.

Na chácara a polícia encontrou dois fuzis, espingardas, colete à prova de bala, “muito dinheiro”, drogas e explosivos. Ainda de acordo com o comandante, três suspeitos de estourar o caixa eletrônico conseguiram fugir.

A polícia segue em diligência para tentar encontrar os outros suspeitos.

Bandidos explodiram um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil de um posto de combustíveis na cidade de Floriano, no interior do Piauí. A explosão ocorreu por volta das 4h, desta terça-feira (30).

A estrutura do posto de combustíveis ficou destruída. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens encapuzados teriam participado da ação criminosa.

“Eles renderam uma pessoa, fizeram como refém, e saíram em deslocamento para Jerumenha. Abandonaram uma Hillux preta a 10 km de Floriano e pegaram outro veículo que não identificamos ainda. Estamos em diligência”, relatou um PM por meio de áudio.

