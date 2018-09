Em Geminiano Colisão frontal entre motocicletas deixa vítima fatal

Mais um acidente envolvendo motocicletas deixou uma vítima fatal na região de Picos. Por volta das 17h30 desta segunda-feira, 03, um colisão frontal na estrada que liga o Centro da cidade de Geminiano ao povoado Muquem deixou uma vítima fatal.

A colisão frontal vitimou fatalmente Israel Joaquim Marques e deixou ferido um homem identificado até o momento como Flávio.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar do município ao Picos 40 Graus, os motociclistas não usavam capacete no momento da colisão que ocorreu em uma reta.

Israel, mais conhecido no município com Rael, quebrou o pescoço com a violência do impacto. O outro condutor foi levado ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, e segundo a PM estaria consciente e aparentemente bem.

No domingo, 02, um acidente com características semelhantes envolvendo dois irmãos aconteceu em Bocaina.

Fonte: Picos40Graus

