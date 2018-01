Em menos de 24h, duas tentativas de homicídio são registradas em Fronteiras

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Um jovem identificado como Jeferson da Silva Gomes, de 22 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no início da tarde deste domingo (7), no município de Fronteiras, região Sul do Piauí.

De acordo com informações do tenente Gilson, da Polícia Militar de Fronteiras, a ação ocorreu por volta das 12h20, no bairro Mutirão. O suspeito, identificado como Deyverson Araújo do Nascimento, de 27 anos, efetuou três disparos de arma de fogo contra Jeferson. Ambos estavam no interior de uma residência abandonada, quando o fato ocorreu. Jeferson foi atingido por dois disparos no braço. Ele foi socorrido e está fora de perigo.

Ainda segundo informações do tenente, a vítima e o suspeito já são conhecidos da polícia. Estão sendo realizadas diligências na tentativa de localizar o suspeito da tentativa de homicídio, que encontra-se foragido.

Segunda tentativa em menos de 24 horas

Essa é a segunda tentativa de homicídio no município de Fronteiras em menos de 24 horas. Na noite deste sábado (6), Jociel Sousa dos Santos, de 28 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em frente à sua residência.

A ação foi realizada por dois homens em uma moto, que ainda não foram identificados pela polícia. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Justino LU, no município de Picos.







Fonte: GP1