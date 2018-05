Em nota, agentes da Polícia Civil da Delegacia de Simões esclarecem motivos da greve

Os agentes da Polícia Civil da Delegacia Regional de Simões divulgaram, nesta quarta-feira (9), uma nota sobre os motivos da greve, deflagrada em todo o Estado do Piauí.

Confira a nota na íntegra

Os Agentes de Polícia Civil, da Delegacia Regional de Simões-PI, vem por meio desta Nota informar e esclarecer os motivos da greve e continuação da mesma.

Ainda em meados do ano de 2015 foi ajuizada uma ação de Dissidio Coletivo de Greve (Processo TJ-PI nº 2015.0001.004632-5), na qual a categoria de base da Polícia Civil do Piauí solicitava melhorias salarias, condições dignas de trabalho, entre outras reinvindicações. Na audiência de conciliação da referida ação, o Estado do Piauí se comprometeu a atender as solicitações da categoria, porém não o fez. Em fevereiro de 2018, houve nova tentativa de conciliação, onde o Estado do Piauí se absteve de cumprir o acordo judicial, acordado em audiência em junho/2015, portanto, há quase três anos. Sendo o descaso e desrespeito com a categoria de base da polícia civil agravados na segunda audiência (fevereiro/2018), pois o Estado do Piauí se absteve de cumprir o acordo judicial, e nem sequer apresentou qualquer contraproposta.

Diante do descaso do Estado, a categoria de base da polícia civil se mobilizou para deflagração da GREVE, e, dentro dos trâmites legais, o SINPOLPI – Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí, no dia 28/03/2018, através do oficio nº 44/2018, notificou o Estado do Piauí que iniciaria a paralisação da categoria no dia 03/04/2018 às 00:00 hrs, em razão do descumprimento de acordo judicial firmado com a categoria.

E por determinação do SINPOLPI, por meio da ATA da assembleia geral extraordinária da categoria dos Policiais Civis de carreira do Estado do Piauí, no dia 15/03/2018, foi determinado nas linhas 120 à 126 que em respeito a previsão legal, em relação aos 30%, seriam atendidos somente os crimes contra a vida, homicídios, latrocínios, crimes contra a criança, contra o idoso e crimes de estupro.

Perante o embasamento acima exposto, os Agentes de Polícia Civil, pede a compreensão da população, principalmente das cidades de Simões, Marcolândia, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí e Caldeirão Grande do Piauí, que procuraram ou vierem a procurar atendimento na Delegacia Regional de Simões-PI, que entendam estes servidores quanto ao motivo de suas recusas ao não atendimento, para os crimes que não estão previstos na cota dos 30%.

Os Agentes estão sensibilizados diante da procura da população por atendimento, e ficam à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Porém estes mesmos servidores lutam por algo a mais, que ultrapassa valor pecuniário, lutam sim pelo valor moral e digno do seu labor, que está vinculado a valorização e qualificação do profissional de segurança pública.

Para garantir, assim, um atendimento de excelência à população, proporcionando uma melhor resolutividade de seus anseios. Estamos sempre a favor da população, e queremos que neste momento a população, nos dê o necessário apoio.

Atenciosamente,

Agentes da Delegacia Regional de Simões-PI