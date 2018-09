Em Picos, direção ‘convoca’ pais de alunos para limpeza em escola municipal

A direção da Escola Municipal de Educação Infantil Dorotea Cristo de Oliveira, no município de Picos convocou os pais dos alunos matriculados na instituição para um “mutirão de limpeza” que aconteceu escola no último sábado (15). O convite já havia sido direcionado em uma reunião, mas durante a semana o “convite” foi anexado na agenda dos estudantes.

Alguns pais, insatisfeitos com a posição da unidade escolar, postaram a foto do comunicado nas redes sociais. Bem objetiva, a solicitação dizia que na escola havia produtos de limpeza, necessitando apenas de instrumentos de capina para os canteiros.

De acordo com a secretária municipal de Educação de Picos, Rosilene Monteiro, os pais foram de forma voluntária e a escola está estruturalmente bem conservada.

“O que estou sabendo é que teve um mutirão para lavar a escola, por que todo mês as escolas passam por uma limpeza, pra lavar, daí a diretora tem autonomia para fazer isso. Às vezes ela junta mão de obra, quem quer ajudar. A comunidade às vezes faz questão de estar dentro da escola, para ajudar a lavar a escola, mas fazer limpeza na estrutura física não. O trabalho é voluntário de lavar, [fazer] uma faxina na escola”, afirma.

A gestora disse ainda que as escolas do município passam, mensalmente, por uma faxina que conta com servidores da pasta de forma voluntária.

