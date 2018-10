No segundo turno das eleições 2018, realizado nesse domingo (28), foi registrado um aumento no número de abstenção em Picos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 8.222 eleitores dos 50.621 eleitores, sendo 16,24% do eleitorado, não compareceram às urnas para escolher o presidente da República.

No primeiro turno, 7.291 eleitores, sendo 14,39% do eleitorado, deixaram de votar. Com isso, o número de ausentes no segundo turno foi maior que em relação ao primeiro.

Brancos e Nulos

Segundo o TSE, em Picos nas eleições do segundo turno foram registrados 377 votos brancos, sendo um percentual de 0,89%.

Já os nulos, o TSE registrou 1.866 votos, sendo 4,40%.

Votação

Em Picos, segundos dados do TSE, o candidato para presidente mais votado foi Fernando Haddad (PT) com 30.013 votos, tendo um percentual de 74,74% dos votos válidos.

Já o candidato eleito para assumir o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PSL), obteve 10.143 votos, sendo 25,26% dos votos válidos.

A notícia Em Picos, número de abstenção aumenta no segundo turno apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.