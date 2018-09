Empresário Cláudio Galeno morre aos 76 anos em Teresina

O empresário Cláudio Galeno de Araújo, de 76 anos, ex-secretário de obras de Picos, faleceu na madrugada desta quinta-feira (13), em Teresina. Galeno há anos fazia tratamento contra o câncer e se encontrava internado na UTI de um hospital da capital quando veio a óbito por volta de 1:40h da madrugada.

O corpo de Claudio Galeno chegará à cidade de Picos depois das 12 horas onde será velado na Câmara Municipal, às 16:30h será rezada uma missa de corpo presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios e em seguida será realizado o sepultamento no cemitério São Pedro de Alcântara.

Cláudio Galeno de Araújo exerceu importantes funções na administração municipal de Picos ao longo das últimas duas décadas colaborando com várias gestões.

Em julho de 2017, já acometido pela doença, foi nomeado pelo prefeito Padre Walmir Lima como Secretário de Obras, Habitação e Urbanismo, cargo que ocupou por pouco tempo e logo se afastou para tratamento de saúde.

Na política, Galeno era presidente da executiva municipal do PSD. Como empresário, exercia o cargo de diretor comercial da New Motos Honda, empresa de propriedade de seu irmão Francisco da Costa Araújo Filho, mais conhecido como “Araujinho”.

Nota de pesar da Prefeitura de Picos

A Prefeitura Municipal de Picos (PMP) manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal Cláudio Galeno de Araújo, de 76 anos, em Teresina, onde estava internado. Tio da atual secretária de Obras, Habitação e Urbanismo, Lilian Araújo, ele realizava tratamento contra câncer, desde o ano passado. Conhecido por sua presteza e cordialidade, atuou com excelência como secretário da assessoria parlamentar, entre 2005 e 2008; secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, em 2014; e secretário de Obras, Habitação e Urbanismo, de 2014 a 2015 e de 2017 a 2018. Atualmente, Galeno estava lotado como assessor técnico na Secretaria de Obras. Em virtude do papel que desenvolveu no Município, a PMP decreta luto oficial de três dias, acompanhado das bandeiras a meio-mastro nas repartições públicas municipais em sinal de pesar. A previsão é de que o corpo chegue para ser velado na Câmara Municipal de Picos no início da tarde de hoje (13), onde permanecerá até as 16h30min, quando será conduzido para a missa de corpo presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Em seguida, ocorrerá o sepultamento no cemitério São Pedro de Alcântara.

Fonte: Web Piauí

A notícia Empresário Cláudio Galeno morre aos 76 anos em Teresina apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.