Empresário Lunga é liberado e assaltantes fogem com veículo

O empresário Juvenal Ângelo dos Reis, conhecido por Lunga, da cidade de Marcolândia, foi liberado pelos assaltantes no início da tarde na altura da Angico, próximo ao Posto Fiscal, perímetro do município de Campos Sales, Ceará.

Lunga havia sido levado como refém em um assalto ocorrido por volta das 11h40 na BR 316, na ladeira do “S”, situada entre as cidades de Marcolândia e Francisco Macedo, onde assaltantes levaram seu carro, uma Toyota Hilux SW4 de cor branca e placas PIR 7983, de Simões-PI.

Segundo informações da PM de Campos Sales, o veículo tinha sido avistado passando em alta velocidade na cidade de Salitre, Ceará. A Polícia Militar ainda iniciou perseguição, mas não conseguiu acompanhar o veículo.

Depois de ter sido liberado, Lunga pegou carona em um veículo com estudantes que seguia para Campos Sales. Por telefone, a Polícia Militar informou que o empresário estava na Delegacia de Polícia Civil prestando depoimento. O empresário não foi agredido e está bem.

Dois homens armados com armas curtas e longas estavam com o empresário no carro. A Polícia Militar do Ceará acredita que os assaltantes tenham seguido por uma estrada vicinal em direção ao município de Pio IX.

O caso chegou a ser tratado como um sequestro. Além de Lunga, outras três pessoas estavam no veículo quando foram abordados pelos assaltantes. Destes, apenas o empresário foi levado. Os outros foram deixados no local. Lunga é empresário do ramo de combustíveis, tendo postos em vários municípios da região.

