Empresários e funcionários da Semar são presos em operação do Greco no Piauí

Uma operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) foi deflagrada na manhã desta quinta-feira(30) com alvo nos servidores públicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) e empresários. O superintendente do Meio Ambiente, Carlos Moura Fé, foi um dos detidos na operação por suspeita de liberar licenças ambientais mediante propina.

Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e sete de prisões temporárias expedidos pela juíza Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, da 4ª Vara Criminal e estão sendo cumpridos em Teresina, Regeneração, Guadalupe e Brasília-DF. O Cidadeverde.com recebeu a informação de que pelo menos cinco prisões já ocorreram. Na sede do Greco há movimentação de pessoas entrando e saindo, possivelmente advogados e familiares dos detidos.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Segurança, a operação denominada de Natureza iniciou as investigações em 2015 que apura crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, advocacia administrativa, além de crimes ambientais.

O prejuízo chega a mais de R$ 3 milhões e envolve supostamente desvio de verbas públicas, o uso irregular de bens públicos, emissão de licenças ambientais de forma irregular, dentre outros.

Algumas equipes do Greco deixaram a sede da especializada por volta das 7h30 para cumprir os mandados. Entre os presos, analistas ambientais da Semar.

Cidadeverde.com tentou contato com a assessoria de Comunicação da Semar, mas ainda não obteve sucesso.

Veja nota na íntegra:

A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Grupo de Repressão ao Crime Organizado – Greco, comunicam que na data de hoje (30), foi deflagrada a Operação Natureza que teve por objetivo prender agentes públicos e empresários que cometeram crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, advocacia administrativa, além de crimes ambientais.

Foram expedidos pela Dra. Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, titular da 4ª Vara Criminal de Teresina, dez mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária que foram cumpridos em Teresina-PI, Regeneração-PI, Guadalupe-PI e Brasília-DF.

As investigações foram iniciadas em 2015, por meio de uma denúncia anônima feita à Polícia Federal e, posteriormente encaminhada ao Greco, visando apuração de ilícitos praticados por servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar-PI), tais como desvio de verbas públicas, o uso irregular de bens públicos, emissão de licenças ambientais de forma irregular, dentre outros.

As ações dos investigados ocorrem desde 2012 e o valor estimado de prejuízo à Administração Pública é de R$ 3.129.236,04.

A operação contou como o apoio operacional da Diretoria de Inteligência da SSP e Polícia Civil (DINT), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Divisão de Operações Especiais (DOE), Delegacia de Repressão a Crimes de Internet (DRCI), Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), 4º Distrito Policial, Polícia Civil do Distrito Federal, 25º Batalhão do Exército Brasileiro e Tribunal de Contas do Estado.

O Delegado Geral de Polícia Civil, Riedel Batista e o coordenador do Greco, Willame Moraes, receberão a imprensa hoje (30), às 11h, na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, para fornecer maiores detalhes sobre a Operação.

Teresina-PI, 30 de agosto de 2018.

Fonte: Cidade Verde

O post Empresários e funcionários da Semar são presos em operação do Greco no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.