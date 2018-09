Enfermeira piauiense pede morte do presidenciável Jair Bolsonaro

Uma enfermeira piauiense, natural da cidade de Valença do Piauí, gravou e compartilhou vídeos nas redes sociais onde pede a morte do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Luanna Castro ironiza o ataque sofrido pelo candidato no dia 6 de setembro e diz que “faca foi pouco”.

“Todo fascista merece morte. Hitler, Trump Bolsonaro… Essa laia fascista merece morte. Faca para ele foi pouco, tinha que ter matado”, disse Luanna em vídeo. “Eu não tenho medo de fascista. Eu quero beber o sangue de fascista”, continuou.

Ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro é o favorito para as eleições presidenciais de 2018, o candidato enfrenta os mais altos indices de rejeição. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Datafolha 44% dos brasileiros nunca votariam no candidato. Entre o público mais jovens, entre 16 e 24 anos, 56% declarou rejeição a Bolsonaro.

