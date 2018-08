Escola municipal no Morro da AABB é arrombada e itens são roubados

Mais uma escola em Picos foi alvo de criminosos. Neste último final de semana aconteceu uma invasão na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Morro da AABB.

Segundo a secretária de Educação de Picos, Rosilene Monteiro, foram levados ventiladores, computador, impressora, merenda escolar e vários outros materiais do local. “Na segunda-feira (27) quando o diretor chegou para receber as crianças na escola, não tinha merenda de forma alguma, levaram tudo, não deixaram absolutamente nada. […] Foi feito um B.O. (Boletim de Ocorrência) e a gente já está reparando a situação. A merenda, a gente mandou na segunda-feira mesmo, para que as crianças pudessem lanchar na escola e os demais itens, nós estamos providenciando”, destacou.

Rosilene disse que há dois vigias trabalhando na escola, mas que, infelizmente, não é possível conter a ação de criminosos.

“Nós temos naquela escola dois vigias, que ficam durante o dia e a pessoa que ficava a noite, como mora perto da escola, e ela [a escola] já tem uma carga horária, a gente não ultrapassa a carga horária do vigia, então ele não ficava todas as noites, revezava, mas já estamos providenciando um vigia para ficar a noite, mas eu acredito que não seja só por conta disso, porque nós temos outras instituições que também foram arrombadas durante a noite e tinha o vigia, que viu a movimentação, mas não pôde enfrentar [os invasores], que não é isso que a gente pede que faça”, pontuou.

A secretária assegurou que um outro funcionário deverá auxiliar na vigilância do prédio após o acontecido e a segurança será reforçada com o aumento do muro do local.

“Lá é um portão de ferro, tem cadeado, mas nós já reforçamos e eu já pedi para ir um pessoal lá para ver se reforça a questão do muro, para ver se dificulta um pouco, porque para esse pessoal aí eu acho que não tem uma barreira que impeça eles fazerem, mas a gente vai tomar as providências, o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer para melhorar a segurança daquela instituição”, finalizou.

