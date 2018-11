Escola pública do Piauí recebe um dos maiores prêmios de educação do Brasil

Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

A Unidade Escolar Augustinho Brandão, localizada no município de Cocal dos Alves, foi uma das vencedoras do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação. A escola é reconhecida nacionalmente pelos seus ótimos resultados no Enem e nas Olimpíadas de Matemática.

A premiação é concedida anualmente a três personalidades ou entidades que apresentaram trabalhos na defesa e promoção da educação no Brasil.

Os outros deputados federais que indicaram os ganhadores Rejane Dias (PT) e Átila Lira (PSB-PI), ambos já foram secretários estaduais de educação. O governador Wellington Dias também esteve na solenidade.

“São experiências vencedoras que devem servir de exemplo dado a tamanha persistência, determinação e dedicação em querer uma Educação incomum pra sua comunidade. Parabéns aos vencedores do Prêmio, em especial a Augustinho Brandão, em nome da diretora Aurilene, professores Amaral e Xavier e todos que fazem essa escola brilhar por todo Brasil”, disse Rejane Dias.

O prêmio Darcy Ribeiro homenageia o professor, antropólogo e ex-senador, falecido em 1997, e que foi um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB). No seu último ano de vida, Darcy Ribeiro dedicou-se a organizar a Universidade Aberta do Brasil, com cursos de educação a distância.

Fonte: 180 graus

