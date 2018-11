O escritor Patrick Sousa publicou mais um conto em um livro e o lançamento está marcado para acontecer no dia 01 de dezembro, às 18 horas, durante a programação do 6º Salão de Livros do Vale do Guaribas (Salivag), que irá acontecer no Piauí Shopping, de 28 de novembro a 02 de dezembro.

A obra foi publicada pela Editora Andross e recebe o nome “Sinfonia de Letras” e é composta por narrativas de vários autores. O conto escrito por Patrick Sousa é o titulado “No leito de morte”.

“Meu conto fala sobre a consciência de si, os riscos que você tem sobre ações impensadas, quais são as consequências e como lidar com elas depois desses acontecimentos”, resumiu Patrick.

O autor destacou ainda o sentimento de expor mais uma publicação em Picos e na oportunidade, convidou a população para conferir o lançamento. “Eu fico muito feliz, porque as pessoas me perguntam quando vai ser o lançamento de um próximo trabalho, então isso é muito gratificante. Deixo aqui o convite para prestigiar o lançamento deste livro, que não só o meu conto, mas de vários escritores, então é uma forma de valorizar a literatura nacional, eu vejo tanta gente comprando livro estrangeiro e não valoriza nossa própria literatura”.

Patrick Sousa já escreveu o livro “Segredos de Família” e este ano ele trouxe ainda uma obra voltada para o público infantil, que tem como título “O mistério do vale das pedras encantadas”. Ele é autor também de contos publicados em coletâneas que reúnem vários escritores.

Os exemplares já escritos pelo picoense podem ser adquiridos diretamente com o escritor através da sua página do Facebook – Patrick Sousa – ou pelo telefone (89) 9 9907-0718 e ainda pelo seguinte endereço de e-mail: [email protected]

Fonte: Grande Picos

A notícia Escritor picoense lançará durante o SaliVag conto publicado em coletânea literária apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.