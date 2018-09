Estimativa do IBGE diz que Picos tem mais de 78 mil habitantes

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na Edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (29), a estimativa populacional 2018 do Brasil.

E conforme os dados, a população brasileira é de 208 milhões 494 mil e 900 habitantes.

A publicação do Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou ainda que o Estado do Piauí tem uma população de 3 milhões 264 mil e 531 moradores.

Também de acordo com o IBGE, nessa estimativa 2018 a cidade de Picos atingiu a marca 78 mil e 002 habitantes.

Em comparação ao Censo 2010, quando o município picoense tinha 73 mil 414 moradores, houve um acréscimo de 5,88% ou de 04 mil 558 habitantes.

Picos, conforme a estimativa 2018, continua com a terceira maior população do Estado do Piauí atrás apenas de Teresina (861 mil 442 moradores) e Parnaíba (152 mil 653 habitantes).

Fonte: O Povo

