Estudante de Medicina passa mal e morre após ser picada por formiga

Uma jovem de 24 anos morreu após passar mal depois de ter sido picada por uma formiga na casa onde morava, em Salvador. A vítima, Michelle Teixeira do Valle, é filha do ex-vereador da cidade de Pilão Arcado, na região norte do estado, Márcio Ribeiro do Vale, e estudava medicina na capital baiana.

Segundo informações do Hospital da Bahia, onde a vítima foi atendida, Michelle chegou à unidade em estado extremamente grave na segunda -feira (22) , às 14h, conduzida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O hospital informou que, segundo os agentes de saúde do Samu, a paciente tinha sido vítima de uma picada de inseto, que evoluiu para grave síncope com choque circulatório e Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Os médicos do Samu, ainda de acordo com o hospital, tentaram por cerca de 40 minutos reanimar a vítima antes de levá-la para a unidade de saúde. A jovem, conforme o hospital, chegou à unidade em coma profundo, sem reflexos de tronco. No hospital, foram solicitados todos os exames e testes toxicológicos.

A paciente teve o protocolo de morte cerebral fechado na terça-feira (23), às 16h, e a família assinou o termo permitindo a doação de órgãos.

Picada de formiga

A prima de Michelle, Maluza Ribeiro, que mora em Pilão Arcado, conversou com o G1 nesta quarta e lamentou o ocorrido. “Pelo que ficamos sabendo, ela pisou na formiga e foi picada. Ela era alérgica”, disse. A prima afirmou que o pai da jovem estava bastante abalado. Michelle também era neta do ex-prefeito de Pilão Arcado, João Ribeiro do Valle, já falecido.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte da jovem. “Não consigo acreditar. Que Deus te receba de braços abertos. Descanse em paz, meu anjo!”, postou uma colega.

A Câmara Municipal de Pilão Arcado decretou, na terça-feira (23), luto oficial de dois dias e a suspensão das sessões legislativas, pelo mesmo período.