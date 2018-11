Estudante de Paulistana disputa chance de representar o Piauí no Parlamento Jovem Mercosul

A estudante Cássia Coelho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), campus do município de Paulistana, foi uma das 4 selecionadas no estado do Piauí para concorrer uma vaga para representar o estado no programa Parlamento Juvenil Mercosul (PJM).

De acordo com Cássia, o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM), que proporciona aos jovens estudantes de nível médio público dos países um espaço de encontro e diálogo que incentive o protagonismo juvenil para geração de propostas sobre temáticas de interesse comum.

O projeto, intitulado “Os papeis desempenhados pelo corpo escolar no desenvolvimento do diálogo a respeito do tema gênero no IFPI – Campus Paulistana” está na segunda fase do programa e, segundo Cássia, possui o objetivo de discutir a diferença e os padrões que a sociedade impõe ao homem e a mulher.

“O que seria isso? É exatamente o porquê de eu não poder usar o cabelo curto, de ter que receber menos que o homem fazendo as mesmas funções, ter 30% na participação política. Do mesmo jeito os homens”, declarou a estudante Cássia.

A 2 ª fase da PJM ocorrerá por meio de votação online para escolher o representante de cada estado. Para votar é necessário ser aluno do ensino médio com idade entre 14 e 18 anos e cadastrar-se no site http://pjm.mec.gov.br/ nos dias 26 a 30 de novembro.

