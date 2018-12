Estudantes de Contábeis da R.Sá visitam CGE em Teresina

Na manhã desta sexta-feira (30), estudantes do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade R. Sá, de Picos, visitaram a Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE/PI). A visita agregou conhecimentos à Disciplina de Auditoria Contábil, ampliando a visão da prática da contabilidade pública. Na oportunidade, os alunos visitaram as instalações do órgão, onde conheceram a atuação de cada gerência, conduzidos pelos auditores Antônio Filho e Milde Lemos.

Para o controlador-geral do Estado, Nuno Bernardes, esta é uma oportunidade significativa para a CGE, enquanto instituição de controle interno, e para os jovens, enquanto estudantes e futuros profissionais de contabilidade.

“É com muita alegria que a CGE recebe esses universitários que vieram de Picos tão somente para conhecer nossa estrutura. Sempre tenho dito que o controle interno sem o apoio da sociedade perde, e muito, sua efetividade. Portanto, considero importante essa visita, é uma honra recebê-los para que nós possamos mostrar os trabalhos que vêm sendo feitos e acolher as sugestões deles, que são universitários e formadores de opinião. Então, esperamos que essas visitas institucionais ocorram com mais frequência por parte das instituições de ensino, que tenham interesse de conhecer e entender melhor as metodologias de controle que desenvolvemos no Estado do Piauí”, disse.

Leonardo Coelho, professor do curso, explica que a disciplina de Auditoria Contábil é historicamente teórica e a visita à CGE abriu caminhos para os futuros profissionais da área.

“Tivemos a ideia de trazer os alunos para saber como funciona a auditoria não só na teoria, mas também na prática. É uma oportunidade de trabalharmos o relatório de auditoria que também faz parte do trabalho do cotidiano do auditor e que eles também podem vir a trabalhar com isso”, disse.

Francisco Neto é um dos estudantes que participou da visita e destacou a abrangência da atuação dos auditores no controle interno.

“Essa visita vem abrir um novo horizonte em relação à contabilidade pública. Até então, tínhamos a noção aprendida na faculdade, nos papéis, e essa visita nos mostrou até onde vai o trabalho, alguns nunca me passaram pela cabeça que são desenvolvidos pela CGE. Hoje, vi projetos sendo desenvolvidos, softwares, aplicativos, trabalhos que eu jamais imaginava que a Controladoria realizava e vejo que está se aprimorando. Como disse o controlador, é preciso ter auditor em cada secretaria para auxiliar os trabalhos, pois são poucos para dar conta de todas as secretarias do Estado. Mas com esse trabalho que se mostra essencial, tem que ser aumentado esse número de auditores, com certeza”, disse.

