Eventos esportivos marcam manhã do último dia de comemoração ao 26° aniversário de Alegrete do Piauí

Na manhã de ontem (27) foi realizado no município de Alegrete do Piauí competições esportivas em comemoração ao aniversário de 26 anos do município. As atividades aconteceram no espaço CEASA e contou com o I Torneio de Pedale, I Torneio de cacheta e II competição de sinuca. As atividades contaram com premiações para os competidores.







Debaixo de sol forte, as atividades no município iniciaram bem cedo, a prefeitura municipal, firmou uma parceria com o empresário Jair Ramos, e organizaram o I torneio de Pedale da cidade. A competição contou com a participação de 54 atletas.

Os competidores vinham de diversas cidades vizinhas do município e até de outros estados, como Ceará e Pernambuco. Além dos atletas masculinos, três mulheres competidoras participaram da corrida e enfrentaram o mesmo percurso. Ao todo os 10 primeiros colocados na categoria masculina receberiam prêmios em dinheiro, trofeus e medalhas, já as mulheres, as três participantes automaticamente também foram premiadas.













As premiações para cada categoria são as seguintes, masculina: 1º lugar – R$ 600,00, 2º lugar – R$ 400,00, 3º lugar – R$ 250,00, 4º lugar – R$ 150,00, 5º lugar – R$ 100,00, 6º lugar – R$ 100,007º lugar – R$ 100,00, 8º lugar – R$ 100,00, 9º lugar – R$ 100,00 E 10º lugar – R$ 100,00. Na categoria feminina a premiação é seguinte: 1º lugar – R$ 300,00, 2º lugar – R$ 200,00, 3º lugar – R$ 100,00.

O empresário, organizador e apoiador do evento, Jair Ramos, falou da importância da organização e execução de atividades esportivas como as competições, ele que é um apaixonado pelo ciclismo. “Aqui é uma mistura de cansaço com emoção, o coração bate forte, quero parabenizar o prefeito Márcio Alencar e sua equipe por terem inserido dentro de sua programação esportiva o ciclismo, que é um esporte que está tomando grandes dimensões. Estamos muito felizes pelo número de participantes, meus parabéns pela organização, todos os atletas estão parabenizando o evento”, disse o empresário.

Todo o público aguardava muito ansioso a chegada dos competidores, na expectativa de quem seriam os ganhadores do I torneio de pedal, quando os atletas se aproximaram e passaram a linha de chegada o ganhador foi da bicicleta de número 28, Isiran de Carvalho da cidade de Jacobina. O segundo lugar ficou com o competidor Crownwell Andrade do município de Barras, e o terceiro lugar ficou com Walbert Oliveira da cidade de Araripina PE.









O ganhador da corrida, Isiran de Carvalho externou a satisfação em ficar em primeiro lugar no campeonato e relata a importância de atividades como essa, para melhor celebrar o aniversário de uma cidade. “Me sinto muito bem, a prova foi difícil, mas no final tudo ocorreu bem e deu certo. Eventos como este é muito bom, esporte é saúde, esporte é vida, incentiva as crianças e adolescentes a saírem do mundo do álcool e drogas. Agradeço a toda equipe organizadora que fez um evento muito bonito como esse”, externou o ganhador.

Na categoria feminina a competidora Simone Veras de Picos foi à ganhadora da competição, e conta que na cidade um evento como esse nunca foi executado, essa é a primeira vez, e destaca a importância de ser reprisado durante os próximos anos. “A prova foi muito boa, o percurso estava bem sinalizado, apesar de ter algumas subidas que dificultava o trajeto eu considero como razoável. É interessante a gestão promover esses eventos para incentivar as pessoas, e acredito que possam vir mais competições dessa por aí”, contou Simone Veras.

No espaço do CEASA também aconteceram outras competições como a de cacheta e sinuca que foram organizadas e conduzidas pelos vereadores Erasmo Araújo (PSC) e Firmino do Pedro (PSD) que se iniciou assim que os competidores do torneio de pedale deram a largada. 3 mesas receberam diversos jogadores e amantes de baralho da cidade que entraram na competição. A disputa era de caráter eliminatório, até que restassem apenas dois jogadores, e os ganhadores foram, João Bilinho em primeiro e Gerson em Segundo lugar, eles faturaram com a vitória R$ 300,00 e R$ 200,00 reais respectivamente.







E pela segunda vez aconteceu o tradicional torneio de sinuca que movimentou o centro do CEASA com as competições que eram modalidade mata a mata, uma ficha para cada partida. A competição também consagrava dois ganhadores, que foram Molengo em primeiro e Ernandes em segundo, cada um ganhou R$ 300,00 e R$ 200,00 reais respectivamente.







Confira a lista completa dos ganhadores de cada categoria do I torneio de Pedale!

Masculino:

1° Isiran Isidório de Carvalho (Jacobino – PI) R$ 600,00

2° Crownwell Andrade Neto (Barras – PI) R$ 400,00

3° Walbert Oliveira Alves (Araripina – PE) R$ 250,00

4° Eduardo Carvalho Hipólito Araujo (Fortaleza – CE) R$ 150,00

5° Marcilon Gonçalves Chaves (Picos – PI) R$ 100,00

6° Marcondes Manoel de Lima (Jaicos – PI) R$ 100,00

7° Manoel Dias Filho (Alegrete – PI) R$ 100,00

8° Joaquim Raimundo Arrais Neto (Pio IX – PI) R$ 100,00

9º Jeconias Araújo Silva (Araripina – PE) R$ 100,00

10º Marcos de Moura Oliveira (Jaicos – PI) R$ 100,00

Feminino:

1° Simoni Gilvani da Vera (Picos – PI) R$ 300,00

2° Lorena Costa de Oliveira (Picos – PI) R$ 200,00

3° Karla Plácida (Campo Sales – PI) R$ 100,00

Veja todas as fotos!











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































