Após representar o Brasil durante intercâmbio em Israel, o ex-aluno do Colégio São Lucas, João Ricardo Morais, está de volta a Picos. O jovem vem se destacando na cidade ministrando palestras em instituições.

Nas palestras, João fala sobre a sua experiência durante a sua permanência em Israel, principalmente sobre os conflitos entre israelenses e palestinos.

A diretora do Colégio São Lucas, Ana Maria de Sousa, afirmou que a instituição comemora o sucesso de João Ricardo, uma vez que apoiou o jovem para realizar o intercâmbio em Israel. “João Ricardo contou com a ajuda dos professores do colégio, principalmente dos professores Evando e Rubens Leal, para realizar esse objetivo. O São Lucas só tem alegria com João, inclusive o mesmo, ao chegar a Picos, veio aqui nos visitar e matar as saudades dos colegas e professores”, disse.

A notícia Ex-aluno do Colégio São Lucas se destaca ministrando palestras em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.