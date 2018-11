Ex-presidente de escolas de samba morre após problemas de saúde no Piauí

A cidade de Floriano perdeu na noite de segunda-feira (05/11), o desportista e carnavalesco Luiz Gonzaga da Silva, de 74 anos, mais conhecido como Luiz Quarentinha.

Quarentinha se destacou sendo sempre um grande motivador no esporte como jogador e em seguida como treinador do Fonte Nova. Além de sua trajetória no esporte foi um grande carnavalesco sendo atualmente integrante do bloco de animação “Os ingratos”.

Luís Gonzaga sofreu um AVC há alguns anos e começou a ter dificuldades para se locomover, no entanto ele realizava suas atividades, como ir ao mercado central e jogar o tradicional dominó normalmente apenas com algumas limitações. Com o decorrer do tempo Luís foi perdendo os movimentos.

O corpo de como Luiz Quarentinha está sendo velado na residência da família. O enterro acontecerá às 17h desta terça-feira (6) no Cemitério São José, no bairro Alto da Cruz. Luiz Gonzaga já foi presidente das escolas de samba Caxambú e Colorado.