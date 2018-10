Ex-presidiário é encontrado com morto com tiros na cabeça em Picos

Um ex-presidiário identificado como Fernando de Sousa Santos foi encontrado morto no início da noite desta terça-feira (2) com marcas de tiro na região da cabeça. De acordo com a Polícia Militar, o corpo se encontrava por trás da Pousada Guaribas, nas proximidades do povoado Cristovinho, em Picos.

Segundo o comandante do 4° BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a polícia foi até ao local e constatou a veracidade do fato. “Se tratava de Fernando de Sousa Santos, um ex-presidiário que havia saído do presídio há 2 meses e meio. Tinha passagem por tráfico e roubo”, disse.

Viana informou ainda que a vítima foi alvejada por pelo menos dois disparos na cabeça.

