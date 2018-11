Faculdade R.SÁ: Alunos de escola pública têm isenção de taxa e desconto de 50% no valor da mensalidade

Para o vestibular 2019.1 a Faculdade traz duas novidades que vão facilitar a vida dos estudantes: isenção do valor da taxa de inscrição e desconto de 50% no valor da mensalidade durante todo o curso. Essas vantagens são exclusivas para os cursos de Ciência da Computação, Jornalismo e Pedagogia e válidas para os alunos das escolas públicas estaduais e do Cursinho Pré-vestibular Municipal José Bispo, ofertado pela Prefeitura Municipal de Picos, através da Coordenadoria da Juventude.

Os interessados em um desses três cursos devem efetivar a inscrição de forma presencial na coordenação do referido curso, preenchendo formulário específico que garante os benefícios. O atendimento acontece de segunda à sexta, das 14h às 18h. Essa iniciativa é específica para os cursos de Ciência da Computação, Jornalismo e Pedagogia, uma vez que são os cursos que possuem um menor número de vagas pelo Prouni ou Fies. Sendo assim, a iniciativa visa equilibrar as oportunidades de ingresso para todos os cursos da instituição. Além disso, para o curso de Jornalismo, a instituição também possui convênio com a Diocese de Picos e com a Comradio, também para desconto de 50% no valor da mensalidade.

Vestibular 2019.1

As inscrições para o Vestibular 2019.1 da Faculdade R.Sá seguem até o dia 22 de novembro. São ofertadas vagas para Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Jornalismo, Pedagogia e Serviço Social. A prova será realizada no dia 25 de novembro, das 14h às 18h na própria instituição. As inscrições devem ser feitas através do site www.faculdadersa.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Edital

Faça sua inscrição

Outras vantagens

Sobre bolsa, a cada início de semestre, a instituição lança um edital com oferta de bolsas desconto. Essas bolsas são destinadas a alunos já matriculados e os descontos giram em torno de 10%. Além dessas bolsas, a nossa instituição é credenciada ao Prouni que é um programa do Governo Federal que oferta bolsas de 50% a 100%. Para isso, é preciso se inscrever nos processos seletivos específicos do Prouni realizados a cada semestre. A instituição também é credenciada ao Fies, outro programa do Governo Federal que é o financiamento estudantil. Para este também é preciso se inscrever no processo seletivo que é realizado a cada semestre.

Fonte: Ascom

A notícia Faculdade R.SÁ: Alunos de escola pública têm isenção de taxa e desconto de 50% no valor da mensalidade apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.