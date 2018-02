‘Fake news’ viraliza e expõe foto de radialista em Pio IX

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Uma notícia falsa (Fake News) viralizou na cidade de Pio IX, na região de Picos, na tarde de quinta (01), causando pânico a população da região. A nota foi compartilhada por meio do aplicativo whatssapp e informa que fugitivos de presídio estariam na região a procura de alimentos e de água.

Anexado ao texto “Fugitivos da polícia estão na região de pio IX pedindo água e comida. Estou apenas repassando”, estavam algumas fotos de divulgação da polícia do paraná e registros fotográficos de um radialista da emissora Cajazeiras FM, Antônio Silva. As fotos do locutor foram inseridas em uma brincadeira.

A delegacia de polícia civil do município, avaliou as imagens e tranquiliza a população, ao tempo que orienta alguns cuidados para identificar falsas informações.

“Possibilidade mínima de ser aqui na região, são presos do paraná, fotos antigas” Informou Aureliano Barcelos, Delegado Civil.

O titular do blog tentou contato com o comunicador, mas infelizmente não obteve êxito.







Pesquise sobre a notícia

Um modo de fazer é verificar quantos sites publicaram a mesma notícia (ou similar). Notícias importantes rapidamente se espalham. Caso você leia uma informação aparentemente séria em apenas um único site, é provável que seja fake (ou boato).

Leia a matéria completa.

Muitas vezes um título sensacionalista pode gerar uma confusão para quem não lê a matéria na íntegra. Portanto, evite compartilhar notícias apenas com base no tema da matéria, caso não queira brincar de telefone sem fio.

Compartilhar fake News pode prejudicar tanto um inocente quanto aumentar a quantidade de mentiras que circulam na rede.

