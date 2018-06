Falso comprador aplica golpe e furta veículo em Picos

Na tarde deste domingo (03), por volta de 14h30min, uma falsa negociação da venda de um carro resultou no furto de um Gol branco, de placa LWP 1246. O crime ocorreu nas proximidades do Hospital Regional em Picos.

Segundo registros da Polícia Militar, a vítima identificada por João de Deus de Moura, de 49 anos, que reside no município de Sussuapara, negociava a venda do seu carro com um suposto comprador. Este pediu o veículo alegando que se dirigiria até a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para verificar se o mesmo possuía alguma restrição.

João de Deus de Moura entregou a chave do Gol e ficou aguardando o retorno por 1h30min, só então percebeu que havia caído em um golpe. Documentos do carro estavam no interior do veículo.

Todas as informações foram repassadas às viaturas e vítima foi orientada a prestar Boletim de Ocorrência. Até o momento não há informações sobre o paradeiro do veículo.

Fonte: Folha Atual

