Falso empresário é preso após aplicar golpe imobiliário no Piauí

O falso empresário Carlos Alberto Lilienthal Rotermund, foragido da justiça desde 2014, foi preso nesta quarta-feira (13) em São Paulo. Ele é acusado de praticar golpe imobiliário em mais de 100 pessoas no Piauí; chegando a 12 mil vítimas em todo o Brasil. Carlos Alberto é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e usou o “Fundo Rotativo Solidário de Habitação” para aplicar o golpe no Piauí.

Esse fundo tinha como objetivo financiar habitações. Ele arrecadava mensalmente uma quantia das vítimas com a promessa de que elas receberiam o financiamento habitacional. Aos clientes que levassem mais interessados seriam contemplados com maior rapidez.

A Delegacia de Combate ao Crime Contra a Ordem Tributária, no ano de 2014, o indiciou, e o Ministério Público do Piauí denunciou Carlos Alberto por crime contra a economia popular. A justiça então determinou a prisão preventiva do falso empresário, que passou a ser considerado foragido.

Ele foi localizado hoje na região do Ipiranga, em São Paulo, após investigação da Policia Civil do respectivo Estado.

O Ministério Público Federal também ofereceu denúncia contra Carlos Alberto, que era o presidente de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), por operar um esquema de pirâmide para captar recursos e conceder cartas de crédito para compra de imóveis sem autorização do Banco Central.

Fonte: Cidade Verde

