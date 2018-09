Falta de efetivo compromete investigações de crimes em Picos, diz delegado

O delegado Agenor Ferreira Lima fala que as investigações de homicídios e tráfico têm sido prejudicadas por conta da falta de efetivo na Delegacia Regional do município. Ele conta que, além de Picos, a polícia civil investiga também ocorrências de cidades da região.

“Nós temos dado andamento às investigações, inclusive fazendo levantamentos quanto aos suspeitos, no entanto, a gente esbarra na ausência de efetivo. A nossa atribuição é de investigação de homicídio e tráfico de drogas, além de outros crimes, não temos aqui uma equipe de investigação específica para investigar os homicídios e tráfico na região de Picos, bem como, no caso do 2º DP (Departamento de Polícia), as cidades de Francisco Santos, São José do Piauí e Sussuapara”, comentou.

O delegado contou ainda que outros fatores atrapalham o trabalho da polícia, como por exemplo, a falta de estrutura que o estado oferece, segundo ele, falta até combustível para as viaturas.

“Nós temos problema com questões de viatura, questão de estrutura do prédio, mas o que eu considero como piores problemas enfrentados é a ausência de efetivo. A cidade de Picos compreende Picos e mais, salvo engano, quatorze cidades, contando apenas com quatro delegados de polícia no expediente diário, revezando entre o plantão e uma equipe de investigação reduzida”, acrescentou.

Ainda segundo o delegado, o potencial de criminalidade pode aumentar devido às precariedades que a polícia enfrenta, ele coloca que, ao saber das limitações dos agentes, os criminosos atuam sem medo. “É claro que a criminalidade sabe dessa situação, então se a criminalidade tem conhecimento que a polícia possui essa estrutura, ela cresce no local”.

Lima destaca que a polícia tem enviado solicitações de melhorias para o departamento, porém, nada é feito.

“A gente constantemente encaminha ofícios para a Delegacia Geral, Gerência de Polícia do Interior, Ministério Público e Judiciário. Nós acreditamos que o maior problema não seja nem mesmo advindo da Delegacia Geral ou da Secretaria de Segurança Pública, mas a gestão num todo, porque não é só Picos, é todo estado do Piauí, acredito eu. O que a gente tem conseguido fazer aqui é graças a um apoio constante do Poder Judiciário e do Ministério Público aqui na cidade de Picos, que realmente tem dado credibilidade, confiando no trabalho da polícia”, destacou

CONCURSO PÚBLICO

Agenor afirmou que mesmo com o concurso público realizado este ano, o quadro de pessoal ainda é insuficiente para atender a demanda.

“A gente está falando do Piauí como um todo, essa problemática de efetivo, acredito que seja em todo estado do Piauí, então o concurso público ele pode amenizar um pouco, mas não vai resolver essa situação ainda não”, finalizou.

