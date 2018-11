Família da professora Gabriela oferece tratamento ao motociclista do acidente

Um acidente que chocou a cidade de Picos e todo o estado do Piauí, aconteceu na quinta, 08/11. À tarde quando ia ministrar aulas no colégio das Irmãs (IMH) a professora de Biologia, Gabriela Cavalcante, morreu em um acidente de moto ocasionado por Valdereis Antônio dos Santos, de 41 anos, que ao ser preso e fazer o teste etilômetro obteve 0, 83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quando o limite permitido é de apenas 0,33 miligramas.

Em decisão a juíza Nilcimar Rodrigues estipulou a fiança ao motociclista em cem mil reais.

A família da professora, em entrevista, ofereceu ajuda para que ele possa se tratar e vencer o alcoolismo.

“Gabizinha morreu no dia do perdão, e nos perdoamos ele de todo o coração e entregamos tudo a Deus. Ela agora é um estrela linda no céu” fala emocionada Margarida, tia de Gabriela.

“Se após ser liberado, o senhor Valdereis, quiser nós [da família Cavalcante] podemos procurar ajuda para que ele consiga vencer o vício da bebida. E que a cada dia tenhamos mais certeza que beber e dirigir nunca termina bem”, pontua o primo-irmão da professora, Edvarton Cavalcante.

