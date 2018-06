Família de Pio IX é intoxicada depois de ingerir suco com “falsa couve”

Seis pessoas da mesma família foram intoxicadas ao tomarem um suco no município de Pio IX, na região de Picos. Das seis pessoas, duas eram crianças. O fato ocorreu por volta das 11 horas de terça (05) e por pouco não terminou em tragédia. Isso porque a família mora próximo ao hospital do município e os integrantes conseguiram ser atendidos rapidamente. Familiares relaram para a direção do hospital que houve uma confusão com uma falsa couve, que seria uma planta tóxica.

A diretora do Hospital Municipal Dona Lourdes Mota, Luma Bezerra, relatou que a mãe de uma das crianças pegou as folhas de uma planta na própria residência, acreditando que fosse couve, para misturar com o suco de laranja. Possivelmente, o suco foi ingerido durante o almoço da família. A dona de casa teria confundido a planta, de origem ainda desconhecida, com a couve.

“A mulher disse que fez um suco com essa folha, achando que era couve. Seis pessoas foram intoxicadas, quatro adultos e duas crianças; todas já foram desintoxicadas e receberam alta médica. Aqui é comum as pessoas pegarem plantas para fazer suco, remédios, mas é preciso ter muito cuidado. Se a família não morasse perto do hospital, se fosse na zona rural, em um lugar mais distante, seria mais complicado”, disse a diretora.

Luma Bezerra ressaltou que logo após beberem o suco as pessoas começaram a vomitar. As crianças foram as primeiras a receberem alta médica; os adultos estavam em estado mais grave, sendo que “a pessoa que fez não chegou a ingerir” o líquido.

Sobre a planta, a diretora alertou que uma amostra foi levada até o hospital, mas já “está murchando”. “Eu achei a planta estranha, o cheiro é ruim, não parece couve”. A informação é de que o “pé da planta” não foi retirado da casa da família caso algum pesquisador tenha interesse de esclarecer o ocorrido.

Falsa Couve