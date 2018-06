Família procura advogado que desapareceu em Teresina

A família do advogado Tiago Nunes de Carvalho residente em Teresina, e que tem um escritório de advocacia na zona leste da capital, está desaparecido, o mesmo é assessor Jurídico da Secretaria Estadual de Cultura do Piaui.

A família que tem parentes na cidade de Picos entrou em contato pedindo ajuda e a toda a população para aqueles que tiverem alguma notícia dele, avisar. O Thiago tem 3 filhos. “A família toda está à espera de notícias, pedimos orações!”, disse um familiar.

A divulgação e a busca por informações já ganharam as redes sociais, pois os familiares têm divulgado de todas as formas em busca do seu paradeiro.

Segundo informações dos familiares Tiago desapareceu nesta segunda (11) pela madrugada por volta das 04H00. De acordo com familiares, o mesmo saiu de sua residência e não retornou mais, os familiares estão procurando por informações que leve ao seu paradeiro.

Segue o telefone para contato: (86) 99957-9886.

