Família procura por ex-vocalista de banda desaparecido no Piauí

O ex-vocalista de bandas de Teresina, identificado como Samuel Paulo Mendes, está desaparecido desde o último dia 13 de agosto deste ano. A informação foi dada pela irmã do cantor, Samara Mendes, através de uma publicação em seu perfil no Facebook.

Segundo ela, Samuel já foi vocalista das bandas Samba e Simpatia e Puro Prazer. O cantor morava no bairro Mocambinho I, na zona Norte de Teresina. Qualquer informação sobre o seu paradeiro, entrar em contato com a família ou procurar Samara no seu Facebook.

“Pensamos que ele poderia aparecer, não queríamos causar muito transtornos as pessoas conhecidas e familiares, mas como até agora nada de noticiais resolvemos divulgar”, afirmou Samara.

Fonte: Portal Meio Norte