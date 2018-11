Familiares e amigos se despedem da professora Gabriela Cortez

Familiares e amigos dão o último adeus a professora Gabriela Cortez Cavalcante, de 30 anos, morta em um acidente na tarde desta quinta-feira, 08, no bairro Ipueiras, em Picos.

O corpo da jovem está sendo velado no salão do PAF Vida, na Rua do Cruzeiro.

A missa de corpo presente está prevista para acontecer, as 16h00 na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios e seu sepultamento acontecerá na cidade de Dom Expedito Lopes.

Gabriela era professora de biologia do Instituto Monsenhor Hipólito (IMH) e morreu após sofrer um acidente de motocicleta e em seguida um caminhão passar por cima do seu corpo.

A jovem tinha saído de sua residência, localizada no Loteamento Bernardes, Bairro Umari, com destino ao IMH, onde estava previsto para dá aula a partir das 16h40.

Próximo ao SAMU, ela foi colhida violentamente por outro motoqueiro que vinha no sentido contrário. Ao cair, um caminhão, que passava no momento do acidente, passou por cima do seu corpo.

Gabriela veio a óbito no local do acidente.

Texto: Picos 40 Graus

Edição: RiachaoNet

